F1: Austria; Binotto “podio inaspettato, Charles fantastico”

(ANSA) – ROMA, 05 LUG – “E’ un podio inaspettato. Sono veramente felice anzitutto per come la squadra ha lavorato più che per il risultato sorprendente ottenuto dopo una qualifica davvero deludente. Charles ha fatto sorpassi fantastici, è stato bravissimo a difendersi quando doveva resistere e poi ad attaccare”. Così il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, a Sky Sport.

“Stiamo lavorando senza sosta per portare qualche novità già dalla prossima settimana – ha aggiunto Binotto guardando già al futuro -. Peccato per Sebastian, non era soddisfatto del bilanciamento. Oggi era importante mettere a segno punti pesanti in una domenica negativa per alcuni dei nostri avversari”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte