F1: Austria; Hamilton il più veloce anche nelle terze libere

(ANSA) – ROMA, 04 LUG – Lewis Hamilton e la Mercedes si confermano in gran forma, nella terza ed ultima sessione delle libere del GP d’Austria, prima gara del Mondiale 2020 di F1. Il campione del mondo, che già ieri aveva ottenuto i tempi migliori in entrambe le sessioni, è stato il più veloce fermando il cronometro sul tempo di 1’04.130, seguito dal compagno di team Valtteri Bottas (+0.147 millesimi). Terzo tempo per la Red Bull di Max Verstappen (+0.283) e quarto per Sergio Perez (Racing Point, +0.475). La miglior Ferrari è quella di Charles Leclerc, quinto (+0.573). Sesto Alexander Albon con l’altra Red Bull (+0.595), seguito dalla Rossa di Sebastian Vette (+0.721). Completano la top-ten Lance Stroll (Racing Point, +0.788), Pierre Gasly (AlphaTauri, +0.819) e Lando Norris (McLaren, +0.820). (ANSA).



