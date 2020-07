(ANSA) – ROMA, 05 LUG – Il campione del mondo Lewis Hamilton partirà con tre posizioni di penalità sulla griglia di partenza passando dalla seconda alla quinta sulla griglia di partenza del Gp d’Austria. Il pilota inglese è stato penalizzato per non aver rallentato in presenza di una bandiera gialla in qualifica (in curva 5, dopo l’uscita di Valtteri Bottas) nel corso della Q3.

