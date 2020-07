F1: Austria; Mercedes davanti in seconde libere, Vettel 4/o

(ANSA) – ROMA, 03 LUG – Lewis Hamilton e Valtteri Bottas ancora davanti a tutti con le Mercedes nella seconda sessione di prove libere del GP d’Austria, prima gara del mondiale di Formula 1. Quarto tempo per la Ferrari di Sebastian Vettel, a circa sei decimi dalle due vetture di testa, preceduto anche da Sergio Perez, con la Racing Point. Indietro nei tempi sia Max Verstappen, ottavo con la Red Bull, e Charles Leclerc, nono con la Ferrari, a circa nove decimi dal leader.

Il sei volte campione del mondo ha fatto segnare il tempo di 1:04.304, circa due decimi meno di Bottas, mentre tutte le altre monoposto sono rimaste molto più distanziate e in vista delle qualifiche di domani si profila un duello tutto Mercedes per la pole. (ANSA).



