F1: Azeirbaijian; Leclerc, ritiro che fa molto male

(ANSA) – ROMA, 12 GIU – Si ritira Sainz, si ritira anche

Leclerc. Doppio colpo (negativo) per la Ferrari al Gp

dell’Azerbaijan. Lo spagnolo si era fermato per problemi ai

freni al giro numero 9, al ventesimo lo ha seguito il compagno

di scuderia, fermato da fumo dal motore. “Domani analizzeremo

cosa è successo, ma è un ritiro che fa molto male”, l’amaro

commento di Leclerc, che al momento dello stop era in testa al

GP dell’Azeirbaijian. “Ora non trovo le parole… Nelle ultima

tre gare ci sono state le prestazioni – ha aggiunto il pilota

Ferrari . ma è mancata l’affidabilità. Altri 25 punti persi…”.

