F1: Azerbaijan; Verstappen, ci manca qualcosa sul giro secco

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 GIU – “L’inizio del giro è stato buono. Poi

ho perso qualcosa, perché ho commesso degli errori piccoli”. Il

campione del mondo della Red Bull Max Verstappen racconta la sua

qualifica non perfetta nel Gp dell’Azerbaijan: “Non è ideale –

spiega l’olandese volante – ma oggi ho dovuto faticare un po’

per trovare il bilanciamento giusto tra anteriore e posteriore

sul giro secco, quindi non è quello che volevo, ma come team

essere 2° e 3° ci da una buona opportunità per domani. Il passo

gara? Lo scopriremo domani – aggiunge Verstappen – Ci manca

qualcosa sul giro secco, ma sulla distanza di gara la nostra

macchina va molto bene”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte