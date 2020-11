F1: Bahrain; avvio choc, Haas di Grosjean in fiamme

Partenza choc nel Gran Premio di Formula 1 del Bahrain. Dopo il semaforo verde la Haas di Romain Grosjean va in testa coda e va sbattere verso le protezioni andando subito in fiamme. Il pilota francese è uscito dalla vettura ed è stato portato in ambulanza al centro medico. Subito bandiera rossa con tutte le vetture tornate ai box.

Sono impressionanti le prime immagini della regia della Formula 1 che mostrano l’incidente poco dopo il via del Gp del Bahrain. La monoposto spezzata in due avvolta in una palla di fuoco.

