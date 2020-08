F1: Belgio; Alfa Romeo vuole far fare test a Mick Schumacher

(ANSA) – SPA-FRANCORCHAMPS, 29 AGO – L’Alfa Romeo ha

intenzione di far svolgere dei test a Mick Schumacher, figlio

del 7 volte campione del mondo Michael, in vista di un suo

possibile ingaggio per il Mondiale di F1 del prossimo anno. Lo

ha detto, a margine delle prove del Gp del Belgio a Spa, il team

principal Frederic Vasseur a Sky Deutschland. “Credo proprio –

ha detto – che avrà un’opportunità di provare una nostra vettura

di formula uno prima della fine della stagione. Comunque veremo,

perché ora Mick sta lottando per il titolo della F2 e mancano

ancora sei gare alla fine della stagione”.

Mick Schumacher fa parte del’Academy della Ferrari, che ha

rapporti stretti con il tem di F1 dell’Alfa Roemo,d a cui

proviene l’attuale ferrarista Charles Leclerc. (ANSA).



