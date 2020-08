(ANSA) – ROMA, 30 AGO – Carlos Sainz non sarà al via del gp

del Belgio. Durante il giro i formazione è stato rilevato un

problema ad uno scarico per la McLaren dello spagnolo. La

scuderia ha deciso di non far partile Sainz: una maledizione per

il prossimo pilota della Ferrari che in sei partecipazioni a Spa

ha avuto quattro guasti. (ANSA).



