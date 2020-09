F1: biglietti quasi sold out per Gp a Imola

(ANSA) – BOLOGNA, 23 SET – Si avvia verso il sold out la

vendita di biglietti per assistere al Gp dell’Emilia-Romagna di

Formula 1 nel weekend del primo novembre all’Autodromomo

internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Ieri l’apertura

della prevendita, per poco più di 13mila posti come da ordinanza

della Regione, e oggi settori già esauriti in tempi record. A

breve sarà aperta la vendita per altre tribune, sempre sul

circuito online di TicketOne.

“Il dato di questo inizio della prevendita è davvero un

segnale emozionante – afferma Uberto Selvatico Estense,

presidente Formula Imola – Ciò dimostra come gli appassionati,

rassicurati da un sistema di gestione del pubblico già

collaudato a Misano ed al Mugello con risultati molto positivi

in termini di sicurezza, non vedevano l’ora di tornare sugli

spalti delle tribune dell’Autodromo. Si dovranno ovviamente

rispettare il distanziamento sociale sia nelle fasi di accesso

che di deflusso, ma ciò sarà possibile mediante l’utilizzo di

parcheggi dedicati ad ogni tribuna. Il Covid ci può piegare ma

non spezzare”. (ANSA).



—

