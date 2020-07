F1: Bild, Vettel ad un passo da futura Aston Martin

(ANSA) – ROMA, 15 LUG – Sebastian Vettel e la Aston Martin ad

un passo dal matrimonio. Destinato all’addio con la Ferrari al

termine della stagione, il pilota quattro volte campione del

mondo di Formula 1 si starebbe per accordare con la Racing Point

che nel 2021 prenderà il nome del lussuoso marchio

automobilistico britannico. Secondo la tedesca Bild sono in

corso colloqui tra Vettel e la squadra a lui interessata per il

prossimo Mondiale. Da ricordare come la scuderia britannica,

fondata da Lawrence Stroll, diventerà Aston Martin a partire dal

2021. E l’interessamento a Sebastian respingerebbe l’ipotesi

dell’anno sabbatico.

Vettel sostituirebbe il messicano Sergio Perez nella futura

Aston Martin. Il contratto del 30enne messicano, compagno

dell’altro pilota Lance Stroll (figlio del proprietario della

quota di maggioranza), include una clausola di separazione da

esercitare entro il 31 luglio. “I colloqui si stanno svolgendo,

ma non sarà facile”, ammette la Bild, mentre il team principal

Otmar Szafneur si è detto “lusingato” che il suo team sia

associato al 33enne tedesco da tempo protagonista nel Circus

prima con la Red Bull e fino ad oggi con la Ferrari. (ANSA).



—

