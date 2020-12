F1: Binotto annuncia movimenti in area tecnica Ferrari

(ANSA) – ROMA, 04 DIC – Novità nel settore tecnico della

Ferrari: la scuderia ha infatti annunciato che Enrico Cardile

assume la responsabilità della nuova area Telaio, mentre Simone

Resta passa alla Haas F1 Team, dove dal 2021 correrà Mick

Schumacher, e lascia quindi l’incarico di responsabile dell’area

Ingegneria Telaio della rossa di Maranello.

“A partire dal 2021, con l’introduzione dei nuovi regolamenti,

vengono poste davanti a tutti noi delle sfide nuove, ha

commentato il team principal Mattia Binotto- che vanno

affrontate con pragmatismo e apertura, come del resto avevamo

iniziato a fare con le modifiche organizzative annunciate alcuni

mesi fa. È per questo che crediamo che la relazione storica che

abbiamo con Haas sin da prima del suo arrivo in F1 costituisca

per entrambe le parti la base per sfruttare ogni possibile

sinergia, coerentemente con quanto definito dai regolamenti FIA.

È con questo spirito che siamo lieti di annunciare che un

tecnico di valore come Simone Resta andrà a rafforzare la

struttura tecnica della squadra americana a partire dal 2021.

Questo passo -ha aggiunto Binotto- rappresenta quindi

un’ulteriore tappa del processo di continua evoluzione della

nostra squadra”.

Quanto a Cardile avrà il compito di “gestire e coordinare le

risorse tecniche e umane direttamente legate allo sviluppo della

prestazione e alla progettazione della vettura”.

Infine, “sia la logica organizzativa della struttura tecnica,

sia le altre aree di competenza rimangono inalterate: Enrico

Gualtieri è responsabile della Power Unit e Laurent Mekies è

Direttore Sportivo e responsabile delle attività di pista”.

(ANSA).



