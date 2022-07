F1: Binotto “capisco Leclerc. Sainz ha rispettato ordini”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 04 LUG – “Charles meritava a pieno di vincere

la gara, se non fosse stato per la safety car. La sua delusione

è la nostra. La nostra priorità è comunque sempre massimizzare

la situazione per ottenere il miglior risultato di squadra”.

Così il team principal del Ferrari, Mattia Binotto, torna sul

risultato di Silverstone, con la vittoria di Carlos Sainz e il

quarto posto di Charles Leclerc. “Carlos è un giocatore di

squadra, non stava ignorando gli ordini. Ha protetto il nostro

obiettivo, che era quello di rimanere in vantaggio”, ha aggiunto

Binotto spiegando quanto avvenuto alla ripartenza della safety

car. (ANSA).



