F1: Binotto, Leclerc può essere il più forte della storia

(ANSA) – ROMA, 06 GIU – Il pilota “più forte della storia” questo la Ferrari vuole fare di Charles Leclerc, il giovane pilota monegasco che sta per cominciare il suo secondo anno alla guida della rossa. In un’intervista al gornale spagnolo Marca il team principal Mattia Binotto ha detto: “Abbiamo investito molto in Charles, sì, molti anni, da F3, F2 e ora in F1, dove il processo continua e speriamo che quest’anno sia ancora più forte del passato e ancora di più in futuro, ecco perché lo faremo.

Charles è un pilota su cui la Ferrari può contare per il futuro, cercando di sviluppare il più possibile e che può diventare il pilota più forte nella storia della Formula 1″. (ANSA).



