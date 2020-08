F1: Binotto “Mercedes più veloce, bella rimonta di Charles”

(ANSA) – ROMA, 09 AGO – “La Mercedes è più veloce, oggi anche

Verstappen lo era”. Mattia Binotto concorda con Charles Lclerc

che prima della gara avrebbe firmato per il quarto posto. “Oggi

è stata una bella gara per la rimonta di Charles, ha ritrovato

ritmo – ha aggiunto il team principal della Ferrari – Siamo

partiti in una posizione che non ci ha favorito per la gara”.

Quanto alla prestazione di Sebastian Vettel, “non credo abbia

perso fiducia, è in un momento difficile per lui. Ha fatto una

gara in salita perché si è girato in partenza. Non credo che la

nostra strategia lo abbia penalizzato, sarebbe arrivato comunque

dodicesimo”. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte