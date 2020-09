F1, Binotto: ‘Pressione solo positiva per il Gp del Mugello’

“La pressione è esclusivamente positiva”. Il Team principal della Ferrari, Mattia Binotto, allenta la tensione in casa delle Rosse dopo il disastro di Monza in vista del gp del Mugello, parlando a margine della presentazione dell’evento che il Cavallino Rampante organizzerà in piazza della Signoria a Firenze per sabato prossimo, vigilia del Gp della Toscana – Ferrari 1000. “Indipendentemente dai momenti di difficoltà – ha aggiunto Binotto – sentiamo sempre il supporto dei nostri tifosi. Spero che anche loro capiscano la situazione in cui ci troviamo. E’ una gara speciale, ma quando si compete in un campionato, ogni gara è importante, quindi il livello di attenzione e la concentrazione sono sempre altissimi”.

