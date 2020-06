F1: Binotto, sterili previsioni in questa stagione anomala

(ANSA) – ROMA, 30 GIU – “Mai come in quest’anomala stagione fare previsioni è un esercizio sterile”: così il team principal della Ferrari Mattia Binotto alla vigilia della prima gara del mondiale di F1 al via domenica prossima con il gp d’Austria.

“Qualche indicazione su dove saremo rispetto a noi stessi -afferma in una nota ufficiale- l’avremo al termine delle libere di venerdì ma un primo verdetto ci sarà soltanto il sabato dopo le qualifiche. Solo allora cominceremo a avere un quadro un pò più chiaro dei rapporti di forza in campo, senza contare le incognite che la prima gara del campionato si porta sempre dietro in termini di affidabilità e rendimento degli pneumatici sulla distanza. Dovremo cercare di essere impeccabili in ogni aspetto del nostro lavoro”. (ANSA).



