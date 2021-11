F1: Brasile; Hamilton il più veloce nella FP1

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 12 NOV – Lewis Hamilton ha stabilito il

miglior tempo nelle prime prove libere del Gran Premio del

Brasile di F1, ma dovrà scontare una penalità di cinque

posizioni sulla griglia per aver sostituito un componente del

motore della sua Mercedes. Il sette volte campione del mondo,

staccato di 19 punti dal rivale per il titolo Max Verstappen a

quattro gare dalla fine, ha segnato il tempo di 1’09″050 al suo

terzo giro lanciato con gomme morbide, negli ultimi minuti della

sessione a Interlagos. Seconda la Red Bull di Verstappen in

1’09″417. Sesto e settimo tempo per le Ferrari, con Carlos Sainz

davanti a Charles Leclerc. (ANSA).



