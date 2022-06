F1: Canada; Leclerc,il Mondiale è ancora alla nostra portata

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 GIU – Charles Leclerc ha minimizzato la

perdita di punti in Canada. Scattato 19° dopo la penalità per il

cambio Power Unit alla sua Ferrari, il monegasco ha chiuso al 5°

posto dopo una gara ricca di sorpassi e per niente semplice.

“Alla fine è stato divertente, all’inizio frustrante. Sono

rimasto nel treno DRS, a metà gara avevo Ocon che aveva gomme

fresche – racconta Leclerc a Sky – e io faticavo con la

trazione. C’è stato anche un problema al pit-stop che è costato

tanto, sono rientrato nel traffico. Considerato quanto accaduto,

il quinto posto è il miglior risultato possibile. Ma non posso

essere contento del 5° posto. Sono riuscito a rimanere calmo, è

stata una gara di pazienza. In parte ha pagato. In una gara dove

partivo 19° non potevo sperare meglio. Ripartiamo a Silverstone,

dove torneremo a puntare alla vittoria. Il Mondiale è ancora lì,

sono 49 punti: due vittorie ed è fatta. Scherzi a parte,

dobbiamo concentrarci su noi stessi. Se spingiamo al massimo

abbiamo il potenziale per tornare davanti. Non posso giudicare

quanto accade in Red Bull, ma tutti hanno problemi di

affidabilità. C’è anche la Mercedes che sta tornando”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte