F1: Circus 2019, tutti i segreti della tecnica in un libro

(ANSA) – ROMA, 10 SET – Formula 1 La Tecnica anno 2019. Dati,

foto e segreti del Circus delle quattro ruote nell’ultimo anno

della regina della velocità senza il Coronavirus. Un lavoro

targato Paolo Filisetti che vede già nel titolo, l’essenza del

libro: la stagione che ha coronato la Mercedes di Lewis Hamilton

per la sesta volta a un passo da Michael Schumacher ripercorsa,

vettura per vettura e gara dopo gara, sotto il profilo tecnico.

Illustrazioni e testi analizzano e cercano di spiegare quali

strade hanno percorso i progettisti nel tentativo di integrare

le modifiche, solo in apparenza marginali, imposte dal

regolamento all’ala anteriore. Le ragioni alla base di due

distinte filosofi e progettuali che da tali modifiche sono

scaturite, sono spiegate nel raffronto diretto e nei singoli

particolari delle varie monoposto. Non mancano lo sviluppo avuto

dalle diverse vetture nel corso della stagione, così come le

interpretazioni più ardite al regolamento e le tante polemiche e

delazioni che hanno caratterizzato il Campionato 2019. (ANSA).



