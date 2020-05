F1: Ecclestone vede coppia Hamilton-Vettel in Mercedes

“Vorrei vedere Sebastian su una Mercedes. Sarebbe positivo per la Formula 1 nel suo complesso se potesse competere contro Lewis Hamilton lì. Sarebbe favoloso per gli spettatori”. Parola di Bernie Ecclestone, per 40 anni patron della Formula 1 e amico del pilota tedesco della Ferrari.

Hamilton e Vettel, fatta eccezione per l’incidente a colpi di ruotate a Baku 2017, non hanno mai mostrato particolari screzi nel loro rapporto: “Loro due vanno d’accordo facilmente. Non vedo problemi di ego. Due piloti così eccezionali formerebbero sicuramente un super team. Non riesco ad immaginare che l’impegno di Vettel e Hamilton crei preoccupazioni. E so che Vettel amerebbe sfidare Lewis alla pari” ha detto Ecclestone intervistato dalla tv tedesca Rtl.

