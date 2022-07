F1: ex direttore gara Masi, “ho ricevuto minacce di morte”

Condividi l'articolo

(ANSA) – SYDNEY, 31 LUG – “Ci sono stati giorni bui. Mi

sentivo l’uomo più odiato del pianeta. Ho ricevuto minacce di

morte, da persone che promettevano di prendersi cura di me e

della mia famiglia”. In un’intervista pubblicata dal Daily

Telegraph di Sydney, Micheal Masi – ex direttore di gara

australiano di Formula 1 – ha raccontato quanto gli accadde dopo

il GP di Abu Dhabi dello scorso anno, la gara che decise il

titolo mondiale.

Rimosso successivamente dalla Fia, Masi (44 anni) prese

diverse decisioni molto controverse, che di fatto

avvantaggiarono Max Verstappen, consentendogli di superare Lewis

Hamilton all’ultimo giro e soffiare al pilota Mercedes l’8/o

titolo mondiale.

“Riesco ancora a ricordare quando passeggiavo per le strade

di Londra, un giorno o due dopo la gara. Ho iniziato a guardarmi

alle spalle, a chiedermi se le persone che avevo dietro mi

avrebbero attaccato”, racconta Masi. “Ho ricevuto centinaia di

messaggi. Erano scioccanti, razzisti, offensivi, meschini. E

c’erano minacce di morte sul mio account Facebook e soprattutto

su LinkedIn, che dovrebbe essere una piattaforma professionale.

Sempre lo stesso tipo di insulti”.

“Non sono andato da uno specialista, ma con il senno di poi

avrei dovuto consultarlo” confida Masi, che era preoccupato per

la propria salute mentale, ma ha scelto di “minimizzare la

situazione, anche nei confronti della Fia”.

Assunto dalla Federazione internazionale dell’auto in seguito

alla morte improvvisa di Charlie Whiting, all’inizio del 2019,

Masi l’ha lasciata definitivamente a luglio, per tornare a

vivere in Australia, “vicino alle persone che mi sostengono”.

(ANSA).



