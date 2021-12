F1: fair play Hamilton, ‘noi comunque alla grande’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 12 DIC – “Innanzitutto, dico congratulazioni a

Max e al suo team. Noi abbiamo fatto un lavoro fantastico, che

abbiamo portato anche qui, in una stagione delle più difficili.

Sono grato di aver percorso questo viaggio con loro”. Queste le

prime battute di Lewis Hamilton. “Mi sono sentito alla grande

negli ultimi due-tre mesi – dice ancora -, e anche oggi. Siamo

ancora nella pandemia, spero che tutti siano in salute in questo

Natale. Il prossimo anno vedremo che succede”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte