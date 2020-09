F1: Fia ‘perdona’ t-shirt di Hamilton su Breonna Taylor

(ANSA) – ROMA, 15 SET – “Non abbandonerò” la lotta contro le

ingiustizie e le discriminazioni razziali, ha assicurato Lewis

Hamilton, mentre la FIA – riferisce BBC Sport – ha deciso di non

aprire un’indagine sulla maglietta indossata dal pilota Mercedes

sul podio al Mugello, benché colta alla sprovvista dal gesto.

Sulla t-shirt Hamilton esortava ad “arrestare i poliziotti che

hanno ucciso Breonna Taylor”. Un portavoce della Fia ha riferito

che un’indagine è stata esclusa.

Scrivendo su Instagram Hamilton ha ringraziato “quelli di voi

che continuano a sostenermi e dimostrarmi amore, ve ne sono

davvero grato”. Quindi ha aggiunto: “Questo è un viaggio nel

quale dobbiamo unirci e sfidare il mondo a tutti i livelli di

ingiustizia, non solo razziale”.

La Taylor era una donna di colore che, lo scorso marzo, fu

uccisa dalla polizia con otto colpi di pistola mentre era nella

sua casa a Louisville, Kentucky.

La FIA è stata colta di sorpresa dal messaggio di Hamilton –

che in precedenza aveva indossato una maglietta con scritto “Black Lives Matter” – ed ha valutato se il campione del mondo

di F1 avesse violato l’articolo 1.2 del proprio statuto, che

recita: “La FIA deve astenersi dal manifestare discriminazioni a

causa di razza, colore della pelle, sesso, orientamento

sessuale, origine etnica o sociale, lingua, religione,

filosofica o opinione politica, situazione familiare o

disabilità nello svolgimento delle proprie attività e di

intraprendere qualsiasi azione al riguardo”.

La FIA è anche firmataria della Carta Olimpica, che vieta

qualsiasi “tipo di manifestazione o propaganda politica,

religiosa o razziale”. (ANSA).



—

