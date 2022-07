F1: Francia; pole a Leclerc, secondo Verstappen

Charles Leclerc partirà in pole position nel Gran premio di Francia, 12/a prova del Mondiale di Formula 1.

Con il tempo di 1’30”872, il pilota della Ferrari ha preceduto di 304 millesimi la Red Bull di Max Verstappen, che domani partirà al suo fianco in prima fila. Seconda fila per l’altra Red Bull di Sergio Perez e la Mercedes di Lewis Hamilton.

Per Leclerc è la 16/a pole in carriera, ottenuta anche grazie a Carlos Sainz che lo ha aiutato dandogli la scia per un parte del tracciato.

Per la terza fila si sono classificati Lando Norris con la McLaren e George Russell con la Mercedes. Il settimo tempo è stato fatto segnare da Fernando Alonso con l’Alpine, che domani avrà al suo fianco Yuki Tsunoda con l’AlphaTauri. Alla Q3 si sono qualificati anche lo stesso Sainz e Kevin Magnusses,con la Haas, ma entrambi partiranno dall’ultima fila per cambio del motore.

