F1: Germania; meteo non migliora, saltano anche libere 2

(ANSA) – ROMA, 09 OTT – Pioggia, freddo e nebbia ‘padroni’

della situazione al Nurburgring dove domenica è previsto il Gran

Premio di Formula 1 dell’Eifel in Germania. Dopo le prime libere

che dovevano vedere l’esordio di Mick Schumacher saltano anche

le prove del pomeriggio a causa delle condizioni meteo che non

accennano a migliorare. Questa la decisione della direzione gara

costretta ad annullare anche le libere 2 perchè in queste

condizioni l’elicottero medico non si può alzare in volo.

(ANSA).



