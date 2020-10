F1: Germania; pole a Bottas, 4/o tempo Ferrari Leclerc

Valtteri Bottas, con il tempo di 1’25″269, partirà in pole position nel Gp di Germania di F1, valido come 11/a prova del Mondiale, che si correrà domani sulla pista del Nurburgring. Il finlandese della Mercedes avrà al proprio fianco in prima fila il compagno Lewis Hamilton. Terzo Max Verstappen e quarta la Ferrari di Charles Leclerc. L’altra ‘Rossa’, quella di Sebastian Vettel, invece, è andata incontro a un’altra giornata da dimenticare, restando fuori dalla Q3 e partirà undicesimo.



