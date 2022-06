F1, Gp Canada: pole position per Verstappen, poi Alonso

Condividi l'articolo

Max Verstappen su Red Bull partira’ in pole position nel gran premio del Canada, nona prova del mondiale di formula uno in programma domani sul circuito “Gilles Villeneuve” di Montreal. Secondo tempo e prima fila per Fernando Alonso (Alpine). In seconda fila partiranno la Ferrari di Carlos Sainz col terzo tempo e la Mercedes di Lewis Hamilton. Chiamato all’impresa Charles Leclerc che invece partirà ultimo dopo che la Ferrari ha deciso di cambiare nuovamente parti del suo motore oltre il limite consentito per stagione.

ALTRA PENALITÀ, LECLERC PARTIRÀ DALL’ULTIMA FILA

Charles Leclerc partirà in fondo alla griglia domani al Gran Premio del Canada a Montreal, dato che la Ferrari ha deciso di cambiare nuovamente parti del suo motore oltre il limite consentito per stagione. Sono state disputate solo otto gare su 22 ma la Ferrari ha già raggiunto la quota massima autorizzata per i vari componenti del motore della monoposto del suo leader Charles Leclerc, attuale 3/o in campionato a 34 punti da Max Verstappen (Red Bull). Ieri, durante il secondo turno di prove libere, Leclerc era già stato informato di una penalità di dieci posizioni per domenica a causa della sostituzione di un modulo elettronico di controllo nel suo motore, il 4/o elemento di questo tipo mentre tre sono autorizzati. Ma oggi, all’inizio della terza sessione di prove libere e prima delle qualifiche, la Ferrari ha introdotto nuovamente nuovi elementi, tra cui un quarto motore a combustione interna e un quarto turbocompressore, guadagnandosi altri posti di penalità.

Leclerc, con un motore nuovo di zecca partirà quindi in fondo alla griglia sperando di salire il più possibile. Sarà accompagnato al via da Yuki Tsunoda (AlphaTauri), per le stesse ragioni. Anche il collega Ferrari Carlos Sainz ha un nuovo motore a combustione interna

