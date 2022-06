F1: GP dell’Azeirbaijian, Leclerc è fuori per fumo dal motore

Condividi l'articolo

Charles Leclerc si è dovuto ritirare dal GP dell’Azeirbaijian di F1 al 20/o giro quando dal posteriore della sua Ferrari si è alzata una densa scia di fumo, mentre era tornato leader della gara. In testa ora ci sono le due Red Bull, con Vertsappen che precede Perez.

In precedenza, al nono giro, era terminato anche il GP Carlos Sainz, probabilmente per problemi ai freni. Il guasto del ferrarista aveva causato l’esposizione delle bandiere gialle e la virtual safety car,e aveva consentito a Leclerc di sostituire le gomme, passare dalle medie alle hard, e piazzarsi in testa.

—

