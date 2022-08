F1: Gp Italia; Comune Monza revoca sospensione lavori ‘Fan Zone’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 AGO – Il Comune di Monza, ricevuti i

documenti alle integrazioni richieste, li ha ritenuti conformi e

ha revocato la sospensiva dei lavori per la cosiddetta Fan Zone

dell”Autodromo di Monza che, pertanto, possono avere corso. E’

quanto rende noto l’Automobile Club d’Italia a fronte delle

notizie inerenti il circuito brianzolo dove il prossimo 11

settembre si correrà il Gran Premio d’Italia di Formula 1.

“Aci – si legge in una nota – ringraziando il sindaco e tutta

l’amministrazione comunale per l’attento e solerte lavoro svolto

in queste giornate, ribadisce l’assoluta attenzione per la

salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, pur nel suo

legittimo e doveroso interesse, in questo specifico caso, a

tutelare il patrimonio storico e tecnico dell’Autodromo e delle

sue attività, che sono un patrimonio nazionale”. (ANSA).



