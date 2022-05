F1: Gp Miami LIVE Ferrari Verstappen al comando

Condividi l'articolo

Partenza regolare nel primo Gran Premio di Formula 1 della storia a Miami. La Ferrari di Charles Leclerc che scattava dalla pole è partita in testa, mentre la Rossa di Carlos Sainz, sempre in prima fila , è stata sorpassata al via dalla Red Bull di Max Verstappen, seconda. Quarta l’altra Red Bull di Perez. Ottavo al semaforo verde Lewis Hamilton su Mercedes.

Al nono giro Verstappen approfitta di un momento di difficoltà di Leclerc e si porta al comando della corsa



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte