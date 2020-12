F1: Grosjean rinuncia, non correrà il Gp di Abu Dhabi

(ANSA) – ROMA, 06 DIC – Romain Grosjean non correrà l’ultimo

Gp della stagione 2020 di F1, in programma domenica prossima ad

Abu Dhabi. Dopo il terrificante incidente in Bahrain con la

Haas, il pilota francese è stato sostituito da Fittipaldi nel

week-end-bis in Bahrain e sarà così anche a Yas Marina, negli

Emirati. Grosjean torna a casa, in Svizzera, come comunicato dal

team statunitense, ma oggi probabilmente sarà presente nel

paddock. E’ stata la stessa Haas stata la Haas a darne notizia,

come poi ha confermato lo stesso Grosjean su Instagram: “È con

grande tristezza che non potrò fare la mia ultima gara ad Abu

Dhabi e stare lì con la squadra. Abbiamo provato il più

possibile con il medico a recuperare le mie mani, ma il rischio

di correre è troppo grande per la mia guarigione e per la mia

salute – le parole del pilota -. Quindi è stata presa la

decisione di non correre. È una delle decisioni più difficili

della mia vita, ma ovviamente è una delle più sagge. Mi mancherà

la squadra, ma la sosterrò come sempre”. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte