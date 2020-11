F1: Haas rassicura ‘Grosjean ha qualche ustione ma sta bene’

(ANSA) – ROMA, 29 NOV – Tutto è accaduto nelle primissime

curve del circuito, subito dopo la partenza. Mentre davanti

tutti i piloti sfilavano via senza problemi, nelle retrovie si è

creato il più classico imbuto. La Haas di Romain Grosjean non

trovando spazio sulla sinistra ha scartato improvvisamente a

destra. A quel punto però è stata toccata sulla ruota posteriore

destra dalla Alpha Tauri di Daniil Kvyat, che la seguiva. La

vettura del pilota russo si è trovata incolpevolmente in mezzo e

ha fatto da leva, spendendo la Haas per la tangente.L’auto di

Grosjean ha impattato poi contro il muro di protezione ,

sbattendo con il muso e spezzandosi incredibilmente in due

parti. A quel punto, istantaneamente l’auto è letteralmente

esplosa, generando una palla di fuoco dal quale il francese è

miracolosamente uscito vivo, grazie anche al pronto intervento

della sicurezza. Il pilota francese della Haas è stato

immediatamente portato al centro medico del circuito. Un tweet

del team ha fortunatamente chiarito le condizioni del pilota: “Romain ha qualche piccola ustione alle mani e alle caviglie –

si legge – ma per il resto sta bene. È con i medici in questo

momento”. Il pilota sarà però trasportato in ospedale per

verificare la presenza di feratture (ANSA).



