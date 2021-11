F1: Hamilton cambia idea su Bottas “Lottiamo fratello”

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 08 NOV – “Potete essere capaci di batterci,

ma non di spaccarci: alla prossima Valtteri, continuiamo a

spingere fratello”. si conclude così il post di Lewis Hamilton

pubblicato sul profilo twitter della Mercedes all’indomani del

gran premio del Messico vinto dall’olandese Max Verstappen.

“Abbiamo avuto una brutta giornata – scrive il britannico –

ieri ho detto che VB (Valtteri Bottas, ndr) ha lasciato la porta

aperta e tutti sono saltati a criticare. Noi siamo una squadra e

vinciamo e perdiamo come una squadra, non c’è una sola persona

responsabile nel vincere o perdere: bene o male facciamo tutto

insieme. Potete essere capaci di batterci, ma non di spaccarci:

alla prossima Valtteri, continuiamo a spingere fratello”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte