F1: Hamilton ‘felice Grosjean sia vivo, grazie alla Fia’

(ANSA) – ROMA, 29 NOV – Su Instagram, Lewis Hamilton dedica

un pensiero a Romain Grosjean, coinvolto nell’incidente

terribile di questo Gp Bahrain: “Sono molto felice che Romain

sia vivo. Wow. Il rischio che corriamo non è un gioco. Parlo a

quelli di voi là fuori che dimenticano che mettiamo in gioco la

nostra vita per questo sport e per quello che amiamo fare.

Ringraziamo la FIA per i passi da gigante che sono stati fatti

affinché Romain si sia salvato”. (ANSA).



