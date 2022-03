F1, Hamilton: “Ho dovuto lottare a lungo con problemi mentali”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 31 MAR – “È già stato un anno molto duro per

ciò che ci sta succedendo intorno. In alcuni giorni è davvero

difficile restare positivi. Ho lottato a lungo con problemi di

salute mentale ed emotiva, per andare avanti serve uno sforzo

costante, ma dobbiamo continuare a combattere, perché c’è tanto

da fare e da raggiungere”. E’ il post pubblicato sul proprio

account ufficiale di Instagram dal pluricampione del mondo di

Formula 1, Lewis Hamilton, a conferma di un momento non proprio

brillante.

“Scrivo per dirvi che va bene sentirsi nel modo in cui ci si

sente, sappiate che non siete soli e che ce la faremo! Oggi un

amico mi ha ricordato – ha proseguito il pilota della Mercedes –

che si può essere così forti da poter fare tutto quello che ci

passa per la testa. Possiamo farlo tutti. Ricordiamoci, però, di

vivere con gratitudine per risorgere ancora. Vi mando amore”.

(ANSA).



