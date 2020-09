F1: Hamilton, il futuro è il motore elettrico

(ANSA) – MILANO, 03 SET – Nel futuro della Formula 1 deve

esserci il motore elettrico. Ne è sicuro Lewis Hamilton, che a

Monza ha commentato l’appello rivolto dal ferrarista Sebastian

Vettel per una svolta ambientalista del circus. “Non ho tutte le

risposte pronte, ma sono consapevole che prima del Covid c’era

un enorme quantità di sprechi che derivavano dai nostri week

end: il cibo, le hopitality, i servizi, le bottiglie di plastica

– ha osservato il pilota della Mercedes -. Già stanno facendo

qualcosa. Siamo già passati da un motore V10 a uno V8, a uno V6.

Il nostro sport alla lunga dovrà muoversi nella direzione che

porta a un motore elettrico perché tutta l’industria

automobilistica sta cercando di spingere e innovare in quella

direzione. Non so se avverrà già durante la mia carriera ma il

futuro va in quella direzione”. (ANSA).



