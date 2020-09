F1: Hamilton “mappatura al bando? Un complimento a Mercedes”

(ANSA) – MILANO, 03 SET – Lewis Hamilton si presenta a Monza

e non sembra affatto preoccupato della messa al bando della

mappatura da qualifica per il motore, in vigore proprio dal Gp

d’Italia. “Trovo divertente che la Fia aveva detto che

l’obiettivo era gestire meglio l’utilizzo dei motori da parte di

tutti, ma poi abbiamo saputo che la Red Bull ha spinto per

questo. Quindi i motivi sono diversi. Spero che i ragazzi in

fabbrica stiano guardando a tutto ciò come un complimento per il

lavoro fantastico che hanno fatto sul motore – ha osservato il

pilota della Mercedes, leader del Mondiale di Formula 1 -.

Continueremo a lavorare e migliorare nella nuova condizione in

cui siamo stati messi, sarà interessante vedere come andrà a

finire. Avremo un migliore passo gara, non penso che ci

danneggerà in modo particolare”. (ANSA).



