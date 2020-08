Trionfo per Lewis Hamilton al Gp di Spagna: il pilota Mercedes ha vinto restando in testa dall’inizio alla fine. Secondo posto per la Red Bull di Max Verstappen, davanti all’altra Mercedes di Vallteri Bottas.

Ritiro per la Ferrari di Charles Leclerc. Settimo posto per Sebastian Vettel.

