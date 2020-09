(ANSA) – ROMA, 13 SET – Nuovo stop per il Gran Premio del

Mugello a causa di un nuovo e brutto incidente proprio sul

rettilineo del circuito. Dopo la safety-car del via arriva la

bandiera rossa a causa delle collisioni che hanno coinvolto le

monoposto di Latifi, Magnussen, Giovinazzi e Sainz. Tanti i

detriti in pista, le vetture sono rientrate ai box (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte