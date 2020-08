F1: Inghilterra; FP3 a Hamilton, davanti a Bottas e Norris

(ANSA) – ROMA, 08 AGO – Le Mercedes di Lewis Hamilton e

Valtteri Bottas sono state le più veloci nelle terze libere del

GP d’Inghilterra di Formula 1, a Silverstone. Il campione del

mondo in 1’26″621 ha preceduto il compagno di team di 0.163

millesimi. Terzo tempo per la McLaren di Lando Norris (+0.581),

unico con le gomme medie rispetto alle soft utilizzate dai

primi. Quarto tempo per Niko Hulkenberg (Racing Point, +0.635),

seguito dal compagno di scuderia Lance Stroll (+0.642). Sesta la

Ferrari di Charles Leclerc (+0.707), davanti alla Red Bull di

Max Verstappen (+0.834). Tredicesimo tempo per Sebastian Vettel

con la seconda Ferrari, a 1″190 da Hamilton. (ANSA).



