(ANSA) – ROMA, 06 AGO – “Non credo sia più difficile rispetto

ad altri anni, certamente non sono molto contento della

preparazione durante il week-end di Budapest. Però, al di là del

mio errore in Austria, non credo che il passo sia stato così

diverso tra le macchine”. Lo ha detto il ferrarista Charles

Leclerc, nella conferenza stampa dei piloti, a pochi giorni del

Gp d’Inghilterra, sulla pista di Silverstone. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte