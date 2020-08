F1: Inghilterra; Mekies, Ferrari ha fatto un passo indietro

(ANSA) – ROMA, 08 AGO – “Una qualifica negativa, non ci sono

dubbi: non si può definire altrimenti un risultato che vede i

nostri piloti piazzarsi in ottava e in dodicesima pozione”. Così

Laurent Mekies Sporting Director della Ferrari dopo le

qualifiche a Silverstone. “Su questa stessa pista e con

condizioni molto simili – afferma Mekies – abbiamo fatto un

passo indietro in termini di competività rispetto ad otto giorni

fa, sia verso noi stessi che verso quelli che in questa stagione

sono i nostri diretti avversari. In particolare, non siamo

riusciti a utilizzare nella maniera migliore le mescole più

morbide fra quelle messe a disposizione qui da Pirelli”.

“Dobbiamo analizzarne attentamente le ragioni, non tanto in

vista di domani quanto per il prosieguo della stagione –

aggiunge Mekies – Ci aspetta una gara sicuramente difficile, in

cui la gestione degli pneumatici giocherà un ruolo cruciale.

Rispetto a una settimana fa ci sono sul tavolo più opzioni dal

punto di vista della strategia, il che potrebbe creare delle

opportunità in più. Starà a noi cercare di sfruttarle: quello

che è certo è che faremo di tutto per portare a casa il miglior

risultato possibile”. (ANSA).



