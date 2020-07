F1: Inghilterra; Vettel, mi sento bene e ho molto da dare

(ANSA) – ROMA, 30 LUG – “Penso di essere stato già chiaro,

con il pacchetto giusto penso di avere molto da dare. A livello

fisico e di guida non sono peggio degli anni passati”. Sebastian

Vettel guarda al Gran Premio d’Inghilterra con ottimismo

assicurando di aver ancora molto da dare in pista con la sua

Ferrari. “Mi sento bene – assicura il quattro volte campione del

mondo tedesco – e ho molto da dare. Dipende da quali opzioni

avrò. Ci sarà il cambio di regole che potrà essere promettente o

no, ma si spera sempre in meglio per il futuro. Che io ci sia o

no, lo dico da fan di questo sport”. (ANSA).



