F1: John Elkann “fiduciosi, Ferrari non è solo passato

(ANSA) – ROMA, 12 SET – “La Ferrari è passione, 1000 gran

premi è un traguardo che nessuno ha raggiunto. Siamo felici e

fiduciosi. La Ferrari non è solo passato ma anche futuro, un

gran futuro”: così, ai microfoni di Sky Sport, il presidente

della Ferrari John Elkann a margine della festa per i 1000 gp a

Firenze.

“Abbiamo avuto momenti belli, e momenti difficili – ha aggiunto

– oggi siamo in un momento difficile, è importante ripartire e

guardare oltre e su questo siamo impegnati. Sono cresciuto in un

periodo magico che è quello di Schumacher”, ha concluso. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte