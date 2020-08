F1: la Williams passa al fondo americano Dorilton Capital

(ANSA-AFP) – LONDRA, 21 AGO – Il team britannico di Formula 1

Williams, messo in vendita a fine maggio, ha annunciato oggi

l’acquisizione da parte del fondo di investimento americano

Dorilton Capital. “Dorilton Capital è noto per l’approccio a

lungo termine dei suoi investimenti ed il suo obiettivo

principale sarà quello di rendere la squadra competitiva”,

afferma il team Williams in una nota. Non sono stati forniti

dettagli sugli aspetti finanziari della transazione.

Di fronte alla crisi finanziaria legata alla pandemia

Covid-19, ai deludenti risultati sportivi degli ultimi anni e

all’addio del suo main sponsor, il 29 maggio il team aveva

annunciato di cercare soluzioni per garantirne il futuro. Questa

vendita “segna l’inizio di una nuova ed entusiasmante era nella

storia della Williams che, con il suo nuovo proprietario, è ben

posizionata per beneficiare delle radicali modifiche alle regole

introdotte in Formula 1 con il nuovo Patto della Concordia”

aggiunge il team.

Fondata da Franck Williams e Patrick Head, sette volte

vincitore del Mondiale piloti e nove di quello costruttori,

Williams manterrà il suo nome e la sua sede a Grove, Oxfordshire

(sud-est dell’Inghilterra). “È la fine di un’era per la Williams

come squadra di famiglia, ma questa cessione garantirà la

sopravvivenza della squadra e, cosa più importante, offrirà un

percorso verso il successo”, ha commentato Claire Williams,

vicepresidente del team e figlia del fondatore. (ANSA-AFP).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte