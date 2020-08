F1: Leclerc, dobbiamo fare qualcosa a Monza sarà dura

(ANSA) – ROMA, 30 AGO – “Non so cosa aggiungere, è veramente

brutto, Dobbiamo fare qualcosa”: così ai microfoni di Sky Sport,

Charles Leclerc commenta il momento negativo della Ferrari. “Ho

provato a dare il massimo ma oggi era veramente difficile – ha

aggiunto il monegasco – Non ce la facciamo a sorpassare. Monza?

Sarà molto difficile, al Mugello e Imola abbiamo più speranze

per tornare dove eravamo prima ma a Monza la vedo veramente dura

ora”, ha concluso. (ANSA).



