F1: Leclerc, Ferrari difficile da guidare ma errore mio

(ANSA) – MILANO, 06 SET – “La Ferrari è molto difficile da

guidare, ho dato il massimo ma ho fatto un errore. Non so se ho

chiesto troppo alla macchina, forse, ma ho preso il muro”. E’

amaro Charles Leclerc dopo l’incidente alla Parabolica che lo ha

costretto al ritiro al Gran Premio di Monza. Settimana prossima

la Ferrari festeggerà le 1000 gare al Mugello. “Sulla carta è un

circuito migliore per noi – aggiunge Leclerc a Sky -, ora ho

qualche giorno per recuperare dalla botta. Sto bene? Più o

meno”. (ANSA).



