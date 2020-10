F1: Leclerc “ieri un’illusione, molto male con le soft”

(ANSA) – ROMA, 11 OTT – “Come abbiamo visto tante volte, con

poca benzina in qualifica andiamo al massimo e poi in gara

facciamo fatica. Credo che il quarto posto di ieri sia stato un

po’ un’illusione, mi aspettavo di più nel primo stint. Però

siamo andati in crescendo e questo è positivo”. Così il

ferrarista Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport.

“Con le soft abbiamo subito tanto il graining, siamo andati

meglio con le medie – ha spiegato il monegasco -. Con le soft è

stato un disastro, la seconda parte di gara è andata meglio. Se

dovevamo effettuare il pit-stop con la safety? Non ho rischiato

a mettere le morbide, vista la fatica che facevo a inizio gara.

E’ stata la strategia migliore”.

“La partenza non è stata male con le gomme medie, ma abbiamo

perso posizioni con l’Alfa e siamo rimasti bloccati nel traffico

– ha detto invece Sebastian Vettel, sempre a Sky Sport -. Ci

siamo presi dei rischi, forse troppi ed è stato difficile poi

con l’uscita della safety-car. C’era la possibilità di andare a

punti, ma non ce l’ho fatta. Gli aggiornamenti non so quanto

abbiano aiutato, abbiamo perso posizioni in gara e non avevamo

il passo che volevamo”, ha concluso il tedesco. (ANSA).



