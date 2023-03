F1: Leclerc, in Australia non abbiamo la macchina per vincere

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 30 MAR – In Australia riparte la caccia alla

Red Bull e la Ferrari spera che la gara di Melbourne possa

segnare un’inversione di tendenza. Charles Leclerc, però, sembra

guardare già oltre: “Non solo non abbiamo la macchina dell’anno

scorso – le parole del monegasco, che nel 2022 tagliò per primo

il traguardo – ma siamo tornati un po’ indietro di performance e

quindi non posso dire che qui sarà facile vincere. Di sicuro non

abbiamo le armi per farlo”. “Qui non ci saranno novità, ma

stiamo lavorando per portarle dopo l’Australia e tornare così

vicino alla Red Bull – ha aggiunto il ferrarista – Il mio

obiettivo di quest’anno però non è cambiato, voglio il

Mondiale”. (ANSA).



